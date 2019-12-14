Advertisements
Advertisements
Advertisements

النجم الإفواري السابق دروجبا يوجّه رسالة للترجي بكأس العالم للأندية..

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
قام النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، بتوجيه رسالة مساندة إلى الترجي الرياضي التونسي، بمناسبة المباراة التي يخوضها اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، أمام الهلال السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم بالدوحة.

وقد نقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أمس، مقطع فيديو ظهر فيه دروغبا، قائلا بأنه يتمنى حظا سعيدا لممثل كرة القدم التونسية، مبرزا أن الجميع يقف إلى جانب الترجي الذي يمثل إفريقيا في مونديال الأندية، وختم قائلا "حظا موفّقا لتونس وللترجي".

ويذكر بأن المباراة ستنطلق في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، بملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بقيادة الحكم الشيلي روبارتو طوبار.
Advertisements

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 22 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

منذ 7 دقائق

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status