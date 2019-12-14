النجم الإفواري السابق دروجبا يوجّه رسالة للترجي بكأس العالم للأندية..

قام النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا، بتوجيه رسالة مساندة إلى الترجي الرياضي التونسي، بمناسبة المباراة التي يخوضها اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، أمام الهلال السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم بالدوحة.





وقد نقل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أمس، مقطع فيديو ظهر فيه دروغبا، قائلا بأنه يتمنى حظا سعيدا لممثل كرة القدم التونسية، مبرزا أن الجميع يقف إلى جانب الترجي الذي يمثل إفريقيا في مونديال الأندية، وختم قائلا "حظا موفّقا لتونس وللترجي".



