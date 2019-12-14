أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر 4 جنيهات للكيلو، وسعر القرنبيط 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 12 جنيهًا للكيلو.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، وسعر الرمان 3.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو.



هذا وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

