تعرّف على التشكيل المنتظر للترجي في أولى مباريات كأس العالم للأندية..

يحتضن ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، المباراة التي ستجمع كلّ من الترجي الرياضي التونسي و نادي الهلال السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية، بإدارة الحكم الشيلي روبارتو طوبار.





وستنطلق المباراة في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، و من المتوقع أن يعتمد الإطار الفني للترجي على التشكيلة التالية :

- معز بن شريفية

- سامح الدربالي

- إلياس الشتي

- محمد علي اليعقوبي

- عبد القادر بدران

- فوسيني كوليبالي

- كوامي بونصو

- عبد الرؤوف بلغيث

- أنيس البدري

- حمدوا لهوني

- إبراهيم واتارا



