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تعرّف على التشكيل المنتظر للترجي في أولى مباريات كأس العالم للأندية..

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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يحتضن ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، المباراة التي ستجمع كلّ من الترجي الرياضي التونسي و نادي الهلال السعودي، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية، بإدارة الحكم الشيلي روبارتو طوبار.

وستنطلق المباراة في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس، ومن المتوقع أن يعتمد  الإطار الفني للترجي على التشكيلة التالية :
 
- معز بن شريفية
- سامح الدربالي
- إلياس الشتي
- محمد علي اليعقوبي
- عبد القادر بدران
- فوسيني كوليبالي
- كوامي بونصو
- عبد الرؤوف بلغيث 
- أنيس البدري
- حمدوا لهوني
- إبراهيم واتارا 

ويذكر بأن لاعبي الترجي قد قاموا مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر 2019، بآخر حصة تدريبية قبل اللقاء، كما أدّوا زيارة إلى ملعب جاسم بن حمد في مدينة السدّ، لاكتشاف وتفقّد الميدان الذي سيستضيف المباراة.
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