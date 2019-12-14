برشلونة يراقب نجم بايرن ميونيخ

يراقب نادي برشلونة لاعبه السابق تياجو ألكانترا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني لدعم خط وسطه في ظل الإمكانيات الرائعة لتياجو ألكانترا.



وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البارسا يراقب وضع تياجو ألكانتارا، ويعلم أنه سيكون باهظ الثمن.



الصحيفة الإسبانية أضافت في ألمانيا يصرون على أن تياجو سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، رغم أنه عقده مع النادي البافاري ينتهي في صيف 2021.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.