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«كورة لايف» al hilal مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الترجي Club World

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر لمباريات كأس العالم للأندية kora star، حيث يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره الهلال السعودي على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية (الدوحة) اليوم السبت الموافق 14 – 12 – 2019، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، تابع القمة العربية online علي رابط يوتيوب بدون تقطيع.
موعد بث مباشر yalla shoot  لمباراة الترجي ضد الهلال اليوم:

متابعة بث مباشر cool kora مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر، حيث تقام مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة اليوم السبت 14 ديسمبر لعام 2019، والساعة الخامسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب، تابعو البث المباشر على رابط الاسطورة الجديد.

ويعاني فريق الهلال السعودي من الغيابات في مباراة اليوم ضد الترجي، حيث يفقد الفريق السعودي جهود اثنين من لاعبيه الاساسيين، هما الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو بسبب الإصابة، حيث أجري الأول جراحة بسيطة في اصبع يده، بينما يعاني الثاني من نزلة معوية ولم تتأكد جاهزيتهما لخوض المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي:

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والترجي اليوم السبت، عبر شاشة قنوات الكاس القطرية بتعليق هيكل الصغير، وخالد الحدي، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ا لناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس العالم، والدوريات العالمية والبطولات الكبري، حيث تنقل المواجهة العربية على شاشة قناة bein sports hd 1  بتعليق حفيظ دراجي، ويقدم موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة للقاء اليوم.

عقدة آسيوية تهدد الترجي أمام الهلال السعودي اليوم:

فريق الترجي التونسي اصطدم بفريقين من عرب آسيا في بطولة كأس العالم خلال مشاركاته السابقة بالبطولة، ولكنه خسر المباراتين، حيث التقي أبناء باب سويقة مع فريق السد القطري في نسخة البطولة عام 2011، وخسر بنتيجة 2-1، بينما واجه فريق العين الاماراتي في النسخة الماضية من البطولة وتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 3-0.

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