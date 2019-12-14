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ندى بسيوني عن تعرضها للخيانة: "بيبسطني جدا"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة ندى بسيوني، إنه لا يجب اقتصار الحب على العلاقة بين الرجل والمرأة، فهو موجود في كل العلاقات الإنسانية، موضحة أنه يعطي الإنسان حب واهتمام لشخص، ولا يحصل على مقابل يجد نفسه يتغير تلقائيا.

وأشارت "ندى"، خلال حوارها ببرنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت، إلى أن الحب ليس إختيار، وإنما رزق وقضاء وقدر، لافتة إلى أنها تزوجت مرتين إحداهما كان أكبر منها بأكثر من 20 سنة، معتبرة أن فرق السن ليس سببا في فشل العلاقات.

ونصحت الفتيات أن يستمعوا أراء والديهم عند الزواج لأن تجربتهم كبيرة في الحياة، منوهة بأن تعرضها للخيانة أمر لا يزعجها بل يسعدها، معقبة: "لو حد خاني بيبسطني جدا، ويبقا خير وبركة، وميستهلش أني أكون موجودة في حياته"، منوهة بأنها تعرضت للخيانة مرة واحدة.
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ندى بسيونى الخيانة أخبار مصر أخار الفن

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