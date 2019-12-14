ندى بسيوني عن تعرضها للخيانة: "بيبسطني جدا"

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنه لا يجب اقتصار الحب على العلاقة بين الرجل والمرأة، فهو موجود في كل العلاقات الإنسانية، موضحة أنه يعطي الإنسان حب واهتمام لشخص، ولا يحصل على مقابل يجد نفسه يتغير تلقائيا.





وأشارت "ندى"، خلال حوارها ببرنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت، إلى أن الحب ليس إختيار، وإنما رزق وقضاء وقدر، لافتة إلى أنها تزوجت مرتين إحداهما كان أكبر منها بأكثر من 20 سنة، معتبرة أن فرق السن ليس سببا في فشل العلاقات.



