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عاجل.. وقفة لأقارب ضحية القطار امام محكمة جنايات طنطا (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
أيمن يحيي
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شهد محيط محكمة طنطا، منذ قليل، وقفة محدودة لاقارب محمد عيد ضحية قطار طنطا والمعروف إعلاميا ب "ضحية التذكرة" وذلك قبل بدء اولى محاكمة المتهمين اليوم.

وتشهد محكمة جنايات طنطا تشدايدات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية في الغربية، وحضر المتهم الى المحكمة فى حراسة أمنية مشددة.

وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة محاميين القاهرة، إن هيئة الدفاع عن محمد عيد ضحية قطار طنطا، قامت برفع دعوى مدنية للمطالبة بمليون جنيه تعويض عن الحادث.

وأكد أنه سيطالب خلال جلسة اليوم بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم، وتعديل قيد ووصف القضية من جرح ادى الى موت، لتكون قتل عمد.

يذكر أن محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، تنظر اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في واقعة مصرع راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وكانت أسرة ضحية التذكرة محمد عيد، وأسرة المصاب احمد سمير، وكلا سامح عاشور، نقيب المحامين، للدفاع عن نجليهما، وتضم هيئة الدفاع التي يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهنى وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين.
عاجل.. وقفة لأقارب ضحية القطار امام محكمة جنايات طنطا (صور)
عاجل.. وقفة لأقارب ضحية القطار امام محكمة جنايات طنطا (صور)
عاجل.. وقفة لأقارب ضحية القطار امام محكمة جنايات طنطا (صور)
عاجل.. وقفة لأقارب ضحية القطار امام محكمة جنايات طنطا (صور)
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