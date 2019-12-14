يوفنتوس يُخطط لصفقة تبادلية نارية مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لإبرام صفقة تبادلية نارية مع نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل رغبة اليوفي في تدعيم صفوفه ببعض الصفقات القوية خلال الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم خط وسط الفريق في ظل الإصابات العديدة في هذا المركز مثل سامي خضيرة وآرون رامسي وماتويدي، بالإضافة لقلة مشاركات ايمري تشان.





ويرغب ماوريسيو ساري في تدعيم خط وسط يوفنتوس بلاعب مميز صاحب خبرات كبيرة وقدرات فنية وبدنية عالية، ويريد التخلص من ايمري تشان والذي يراه غير مناسبا لطريقة لعبه مع اليوفي ولذا استبعده من مباريات الفريق الأخيرة وخاصة في دوري أبطال أوروبا.





وخاض "تشان" 7 مباريات فقط مع يوفنتوس بالموسم الحالي ولم يشارك دائمًا بشكل اساسي مما يجعله غير مرغوب فيه في الفريق من جانب المدرب ماوريسيو ساري.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يريد إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة، ينتقل بموجبها اللاعب باريديس لصفوف اليوفي، مقابل انضمام ايمري تشان لصفوف النادي الباريسي، وبدأت المفاوضات بين الناديين في الوقت الحالي لحسم الصفقة.





يذكر أن باريديس انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من زينيت الروسي، وخاض مع الفريق الباريسي 12 مباراة في الموسم الحالي.



