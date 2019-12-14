Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الترجي والهلال السعودي بث حي بدون توقف عبر بي إن سبورت BE IN SPORT كأس العالم للأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الترجي اليوم السبث الموافق 14-12-2019 يلتقي الفريقان السبت عبر الفجر والفجر الرياضي، في مواجهة هي الخامسة بين فريقين عربيين بمونديال الأندية، علما بأن النسخة الحالية ستضمن تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد المضيف الذي فاز افتتاحا بصعوبة على بطل أوقيانوسيا هيينجين سبور 3-1 في الوقت الإضافي (1-1 في الوقت الأصلي).

مشاهدة مباراة الترجي اليوم بث مباشر مباراة الهلال السعودي يأمل الترجي الذي توج بطلا لأفريقيا في الموسمين الماضيين على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في أن يتمكن من كسر متلازمة خسارته أمام فريق عربي في مباراته الأولى في مونديال الأندية، بعد سقوطه أمام السد 1-2 في الدور الثاني لنسخة 2011 في اليابان، وفي الدور ذاته لنسخة 2018 أمام العين الإماراتي المضيف بثلاثية نظيفة.

بث حي مباراة الهلال بدون توقف بث مباشر الهلال والترجي وأكد تراوي، مساعد المدرب معين الشعباني، في مؤتمر صحفي الجمعة "ما تعلمناه هو ألا نبدأ بعيش نشوة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحت أضواء كأس العالم المسلطة على اللاعبين، تعلمنا ألا نعيش هذه الأجواء وعندما تصل إلى يوم المباراة لا تفوز بها".

مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم السبت الموافق 14-201-2019 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تراوي قوله "تعلما أن نبقي قدمينا على الأرض ونحضّر مباراتنا كما يجب أن نركز على المستطيل الأخضر وألا نعتبر أننا فزنا بالمباريات قبل خوضها"، مضيفا "كلنا عزم وتركيز على تقديم مباراة كبيرة، هذا هو الهدف لنا، هذا هو الحلم لنا".

مشاهدة مباراة الترجي والهلال في كأس العالم للأندية بدون توقف، من جانبه، قال قائد الترجي المدافع خليل شمام "أتينا إلى الدوحة بكل إصرار وطموح لنقوم بما علينا ونقدم مباراة طيبة في كل النواحي"، متابعا "إن شاء الله في هذه المشاركة نتفادى الأخطاء التي قمنا بها في السابق  الأهم أن نكون حاضرين بتركيز كلي ورغبة كبيرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الهلال السعودي مشاهدة مباراة الترجي والهلال بث حي مباراة الترجي والهلال السعودي

أخبار تهمك

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ نصف ساعة

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

YALLA Sadd شووت PLUS مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين "كاليدونيا الجديدة" بث مباشر YALLA Kora كورة لايف اونلاين beIN L

«يلا شووت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH PLUS الهلال اليوم alhilal

الهلال في مواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.. السبت

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والترجي التونسي بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status