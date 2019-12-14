مشاهدة مباراة الترجي والهلال السعودي بث حي بدون توقف عبر بي إن سبورت BE IN SPORT كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الترجي اليوم السبث الموافق 14-12-2019 يلتقي الفريقان السبت عبر الفجر والفجر الرياضي، في مواجهة هي الخامسة بين فريقين عربيين بمونديال الأندية، علما بأن النسخة الحالية ستضمن تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد المضيف الذي فاز افتتاحا بصعوبة على بطل أوقيانوسيا هيينجين سبور 3-1 في الوقت الإضافي (1-1 في الوقت الأصلي).





مشاهدة مباراة الترجي اليوم بث مباشر مباراة الهلال السعودي يأمل الترجي الذي توج بطلا لأفريقيا في الموسمين الماضيين على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في أن يتمكن من كسر متلازمة خسارته أمام فريق عربي في مباراته الأولى في مونديال الأندية، بعد سقوطه أمام السد 1-2 في الدور الثاني لنسخة 2011 في اليابان، وفي الدور ذاته لنسخة 2018 أمام العين الإماراتي المضيف بثلاثية نظيفة.





بث حي مباراة الهلال بدون توقف بث مباشر الهلال والترجي وأكد تراوي، مساعد المدرب معين الشعباني، في مؤتمر صحفي الجمعة "ما تعلمناه هو ألا نبدأ بعيش نشوة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحت أضواء كأس العالم المسلطة على اللاعبين، تعلمنا ألا نعيش هذه الأجواء وعندما تصل إلى يوم المباراة لا تفوز بها".





مشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم السبت الموافق 14-201-2019 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تراوي قوله "تعلما أن نبقي قدمينا على الأرض ونحضّر مباراتنا كما يجب أن نركز على المستطيل الأخضر وألا نعتبر أننا فزنا بالمباريات قبل خوضها"، مضيفا "كلنا عزم وتركيز على تقديم مباراة كبيرة، هذا هو الهدف لنا، هذا هو الحلم لنا".





مشاهدة مباراة الترجي والهلال في كأس العالم للأندية بدون توقف، من جانبه، قال قائد الترجي المدافع خليل شمام "أتينا إلى الدوحة بكل إصرار وطموح لنقوم بما علينا ونقدم مباراة طيبة في كل النواحي"، متابعا "إن شاء الله في هذه المشاركة نتفادى الأخطاء التي قمنا بها في السابق الأهم أن نكون حاضرين بتركيز كلي ورغبة كبيرة".



