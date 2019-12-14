مواطن لبناني يضرم النار بنفسه في طرابلس

أضرم مواطن لبناني النار بنفسه، مساء أمس الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس، أقدم على إحراق نفسه لعدم توافر المال الكافي لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المشافي استقبالها.

وعلى الفور تم نقل الشخص إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق في جسمه فاقت الـ30%.

وقطع المحتجون، طرقا تربط بيروت بالشمال اللبناني، احتجاجا على توقيف عدد من الناشطين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

هذا وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى بلدية الميناء في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الثلاثاء، وقاموا برشق الحجارة وتحطيم الزجاج التابع للمبنى، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل.

وانهار جزء من سقف مبنى قديم على قاطنيه، فجر الثلاثاء، في حي الأندلس الموجود بحي الميناء في طرابلس، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وتشهد طرابلس تظاهرات ومسيرات حاشدة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، إذ يعبر المتظاهرون عن رفضهم للطبقة السياسية ولكبار الشخصيات في المدينة من وزراء ونواب، الذين يُعتبر بعضهم من كبار الأثرياء في لبنان، من دون المساعدة في مكافحة الفقر والحرمان في طرابلس.