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الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا.. غدًا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
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تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى الثامنة غدا الأحد على المسرح الكبير.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أعمال زمن الفن الجميل التى أبدعها كبار الملحنين، وتضم الفرقة المطرب أحمد عصام، والمطربة عفاف رضا، وسعيد عثمان، وريم كمال، وإسماعيل صادق، وأميرة سعيد، وخالد عبدالغفار.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.
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