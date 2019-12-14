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جي كي رولينج تشارك بحفل Hope Award بنيويورك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت مؤلفة أفلام هاري بوتر الروائية البريطانية الشهيرة جي كي رولينج، بحفل Hope Award الخيري الذي ينظم سنويا بمدينة نيويورك بمشاركة عدد من رموز المجمتع.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور رولينج للحفل، وكان برفقته زوجها نيل موراي، الذي نادرا ما يظهر في مثل هذه المحافل.

وذلك بعد أن شارك النجم الحاصل على الأوسكار إيدي ريدمان، الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج، الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الوثائقي الجديد Finding the Way Home.

وقالت الصحيفة البريطانية أن العرض الخاص للفيلم احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن، وذكرت أن فيلم Finding the Way Home الوثائقي مستوحى من مؤسسة خيرية تتبع "رولينج".

وأوضحت الصحيفة أن هذه المؤسسة التي تدعى "لوموس"، أسستها جي كي رولينج بهدف حظر استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة حول العالم.

وتنتج الفيلم الوثائقي شبكة تليفزيون HBO الشهيرة، التي عرف عنها انتاجها لمسلسل صراع العروش وعدد من أبرز الأعمال التليفزيونية.

يذكر أن النجم إيدي ريدمان سبق وأن ظهر في أحد الأفلام المشتقة من قصة هاري بوتر، بعنوان Fantastic Beasts And Where To Find Them، حيث جسد دور الساحر "نيوت سكماندر" المهتم بالكائنات والوحوش السحرية.
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