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أوكتافيا سبينسر تحتفل بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد بنيويورك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفلت النجمة الحاصلة على الأوسكار اوكتافيا سبنسر بالعرض الترويجي الخاص لمسلسلها الجديد Truth Be Told بمدينة نيويورك وسط حضور جماهيري وإعلامي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل، الذي يعد من الأعمال التي انتجتها قناة أبل للبث الرقمي Apple TV Plus.

و انضمت الممثلة الأمريكية أوكتافيا سبنسر ومعها النجمة ميليسا مكارثي، لعالم الأبطال الخارقين، مع بدء تصوير الفيلم الجديد "Thunder Force".

وقالت صحيفة ديلي ميل أن فيلم "Thunder Force"، سيكون من إنتاج شركة البث الرقمي الشهيرة "نتفليكس".
وتدور أحداث الفيلم في إطار تقليدي على مستوى أفلام الأبطال الخارقين، عن سيدتين عاديتين تكتشفان أنهما اكتسبتا قوى خارقة بشكل مفاجئ، فيشرعان في تسخيرها لمصلحة الخير.

وذكرت "ديلي ميل"، أن الفيلم الذي يخرجه بن فالكون، زوج ميليسا مكارثي، ليس الأول الذي يُقدم للشاشة الفضية أبطالا خارقين بوزن زائد، إذ سبق وقدمت شركة "مارفل" شخصية "ثور" في فيلم "Avengers: Endgame" بوزن زائد على غير العادة، لكسر الصورة النمطية التي تظهر البطل الخارق دائمًا في هيئة مثالية.
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