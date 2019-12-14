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محبو "ستار وورز" ينتظرونه أمام صالات السينما

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
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بدأ مهووسون بأفلام "ستار وورز" الانتظار أمام دار "تشاينيز ثياتر" السينمائية الشهيرة في هوليوود، مزودين بأكياس نوم قبل أكثر من أسبوع على بدء عرض الجزء الجديد من هذه السلسلة الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقد أحصت وكالة فرانس برس نحو 20 من الشغوفين بهذه السلسلة الذين يريدون أن يكونوا أول من يشاهد في التاسع عشر من ديسمبر "ذي رايز أوف سكايووكر" الجزء الجديد من هذه السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاماً.

كما أوضحت شينغ خوونغ، وهي محامية في التاسعة والثلاثين أتت من سان فرانسيسكو مع حاسوبها المحمول، "أنا محظوظة جداً لأنني قادرة على العمل وأنا أنتظر في الطابور"، مؤكدة: "سأنام هنا ومساء سأجتمع مع الكثير من الأصدقاء ونتحدث عن ستار وورز ونعيش ستار وورز".

وكانت أوساط محبي ستار وورز قد بدأت بالتجمع بهذه الطريقة أمام "تشاينيز ثياتر" عام 1999 مع اقتراب عرض جزء من هذه السلسلة شكل عودة لسلسلة بعد الثلاثية الأساسية. وفي تلك الفترة انتظر أكثر الشغوفين 42 يوماً أمام القاعة.

ورغم البرد، أكد أحد منظمي التجمع، إريك موريلو، وهو تقني معلوماتية يبلغ السابعة والأربعين، أن "لدي كيس نوم أدخل إليه خلال الليل للتدفئة".

إلى ذلك يمضي المشاركون نهارهم في ألعاب تثقيفية أو تركيب أحجار ليغو ويعرضون أجزاء سابقة من السلسلة بواسطة جهاز عرض استقدموه.

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