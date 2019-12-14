Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيوزلندا: غواصون يبحثون عن ضحايا البركان في مياه ملوثة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
Advertisements
ثوران بركان
ثوران بركان
وكالات
Advertisements

بحث غواصون في مياه ملوثة بالقرب من جزيرة وايت آيلاند البركانية بنيوزلندا عن ضحايا، في محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضي

 

وتسبب تلوث المياه حول الجزيرة بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة يوم الاثنين، في الحد من الرؤية.

 

وبحسب مصادر محلية، بلغ عدد القتلى 14 شخصا لكنه قد يزيد، نظرا لأن الكثير من الضحايا في العناية المركزة، وأصيبوا بحروق شديدة.

 

وقالت الشرطة، إنها انتشلت ست جثث الجمعة بعدما هبط فريق عسكري يرتدي أفراده أقنعة واقية من الغاز وسترات حماية على الجزيرة غير المأهولة، وانتشلوا الجثث في عملية محفوفة بالمخاطر.

 

وذكرت الشرطة أنه لم يتسن انتشال جثتين متبقيتين لكن جثة واحدةع لى الأقل شوهدت في المياه على مسافة لا تبعد كثيرا عن ساحل الجزيرة، حسبما نقلت "رويترز".

 

واستأنفت فرقة غواصين تابعة للشرطة ومؤلفة من تسعة أفراد عملية البحث في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، وسيدعم فريق غوص تابع للبحرية العملية في وقت لاحق اليوم.

 

وقالت الشرطة في بيان سابق إنها لن تعود إلى الجزيرة لإجراء عملية بحث على الأرض اليوم السبت لكنها ستعود مستقبلا.

 

وذكرت وكالة جيونت لرصد المخاطر الجيولوجية في بيان السبت، أن هناك احتمالا بنسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة بحدوث ثوران آخر يؤثر على منطقة تتجاوز فوهة البركان خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بعدما كانت هذه النسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة أمس الجمعة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه ملوثة ضحايا البركان ثوران البركان بركان نيوزلندا

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"اختراع كبسولة".. القصة الكاملة لانطلاق العملية الثانية لإنقاذ أطفال الكهف في تايلاند

عاجل.. ثوران بركان شديد الخطورة في المكسيك

سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذِّر المواطنين من انفجار بركاني

مقتل خمسة أشخاص في ثوران بركان بنيوزيلندا

تفاصيل جديدة عن بركان نيوزيلندا

نيوزيلندا تطلق تحقيقا بشأن ثوران البركان القاتل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status