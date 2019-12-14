برشلونة يواجه ريال سوسيداد لتأمين صدارة الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلا على فريق ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وستقام المواجهة المرتقبة على ستاد "أنويتا".

ويتطلع فريق برشلونة بقيادة مدربه أرنستو فالفيردي لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم ضد ريال سوسيداد وحصد 3 نقاط جديدة تؤمن له صدارة الدوري الإسباني، قبل الصدام المرتقب أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الاسباني يوم 18 ديسمبر الجاري.





يدخل برشلونة لقاء اليوم متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.





ويغيب عن برشلونة في هذه المباراة الثنائي المصاب آرثر ميلو وعثمان ديمبلي، بينما يستعيد فالفيردي خدمات الثنائي نيلسون سيميدو وجوردي ألبا بعد غياب طويل.





ويسعي فريق ريال سوسيداد لمحاولة خطف نتيجة ايجابية من برشلونة للتقدم لمراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث تفصله 7 نقاط عن قمة الترتيب بالليجا الاسبانية هذا الموسم، ولكن لن تكون مهمته سهلة خاصة وأنه يواجه حامل لقب البطولة.





ريال سوسيداد خسر آخر 5 مباريات أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني وهي أسوأ سلسلة هزائم له منذ عام 1956، بينما فاز الفريق الكتالوني في مباراتين فقط من آخر 9 مباريات خاضها على أرضية ملعب "أنويتا" حيث تعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات.





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد اليوم بتشكيل متوقع يتكون من :





حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.





علي الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ فريق ريال سوسيداد المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليكس روميرو

خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال

خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.



