حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول



يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفتح عبد الله ضيوف وكيل ساديو ماني الطريق أمام العملاق الباريسي لضم موكله خلال الفترة المقبلة.



وقال ضيوف في تصريحات نقلها موقع le10sport "رحيل ماني يعتمد بشكل أساسي على المبلغ المالي المقدم إلى ناديه ليفربول فإذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا لبيع ماني وكان مستعدًا لذلك، فيمكنه مغادرة ملعب أنفيلد".



وأضاف وكيل ماني: "كل شيء يعتمد على إرادة اللاعب ووضعه المالي في النادي، بعض اللاعبين يرتبطون أيضًا بمدربهم".



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يستهدف ضم ساديو ماني البالغ من العمر 27 عامًا، تحسبًا لرحيل نجمه البرازيلي نيمار في الصيف المقبل.

