Advertisements
Advertisements
Advertisements

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
Advertisements
ساديو ماني
ساديو ماني
وكالات
Advertisements

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح عبد الله ضيوف وكيل ساديو ماني الطريق أمام العملاق الباريسي لضم موكله خلال الفترة المقبلة.

وقال ضيوف في تصريحات نقلها موقع le10sport "رحيل ماني يعتمد بشكل أساسي على المبلغ المالي المقدم إلى ناديه ليفربول فإذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا لبيع ماني وكان مستعدًا لذلك، فيمكنه مغادرة ملعب أنفيلد".

وأضاف وكيل ماني: "كل شيء يعتمد على إرادة اللاعب ووضعه المالي في النادي، بعض اللاعبين يرتبطون أيضًا بمدربهم".

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يستهدف ضم ساديو ماني البالغ من العمر 27 عامًا، تحسبًا لرحيل نجمه البرازيلي نيمار في الصيف المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ليفربول ساديو ماني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. نجم الملكي يشعل غضب زيدان وبرشلونة يرفع الراية البيضاء أمام المرينجي

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرض القرن لضم نيمار وميسي يقترب من ضرب رونالدو في كبري الصفقات وصفقة مدوية على الأبواب

باريس يحدد بديل نيمار وسط ترقب برشلونة والريال

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة مفاجئة تقترب من الريال وبيريز يصالح زيدان بالصفقة الكبري وآخر جديد نيمار مع الملكي

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يحقق حلم ميسي في صفقة الموسم وعرض مجنون لضم نيمار وريال مدريد يتحدي بمفاجأة أكبر

برشلونة يقدم عرضه الأخير لضم نيمار.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status