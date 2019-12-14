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احذروا.. حالة اضطراب كاملة في الطقس غدًا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
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الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد تقلبات جوية اليوم وغدًا، حيث سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة على السواحل الشمالية، والصعيد، وجنوب سيناء قد يصل لحد العاصفة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن نشاط الرياح سيزيد شعورنا ببرودة الطقس، فضلا على أن درجات الحرارة أقل من معدلها بنحو درجتين، لافتة إلى أن هناك اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية.

ونوهت بأن غدًا هناك حالة اضطراب كاملة في حالة الطقس، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تصل إلى حد السيول إلى وسط وشمال سيناء، ومتوسطة على القاهرة، لافتة إلى أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة ستصل إلى 11 درجة.
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