الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري | موعد المباراة القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، مساء غدًا الأحد، على "ستاد السلام"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

ستُقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري غدًا الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي .





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

وستُذاع مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري حصريًا عبر قناتي "أون سبورتس إتش دي - ON SPORTS HD" و "تايم سبورتس إتش دي - TIME SPORTS HD".





التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته أمام حرس الحدود بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.





خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي.





خط الهجوم: جونيور أجايي.





يسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل اقتناص صدارة الدوري مستغلاً تعثرات خصومه مثل الزمالك وبيراميدز، وإذا تمكن المارد الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة.



