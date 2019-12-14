Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الخضروات اليوم السبت 14-12-2019في سوق العبور .. الطماطم تستقر عن 4 جنيهات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
Advertisements

اسعار الخضروات اليوم 

حافظت اسعار الخضروات السوم السبت 14-12-2019 على استقرارها في سوق العبور احد اكبر اسواق الجملة في مصر، وتواصل الاسعار استقرارها في الاسواق المحلية مع بدليو الموسم الشتوى وانتشار المحاصيل الجددية في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الخضروات اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
 سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات
 سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات
 سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها
 سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات.
سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات.
 سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها.
 سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها.
 سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات.
 سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات
 سجل  سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات.
 سجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو.
  سعر اليوسفى عند 5 جنيها
 سجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات
 سجل سعر الرمان 5 جنيهات
  سجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات
 سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها
 سجل سعر كيلو المانجو الفص 70 جنيها
 سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها
 سجل سعر كيلو الجوافة نحو 5 جنيهات.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 

 سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو
 سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات
سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات
 سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه
 سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو
 سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.
أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات
سجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات.
سجل سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات
اسجل سعر البامية 20 جنيها
 سجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.



Advertisements

أخبار تهمك

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 16 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

07:40 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status