اسعار الخضروات اليوم السبت 14-12-2019في سوق العبور .. الطماطم تستقر عن 4 جنيهات





اسعار الخضروات اليوم





حافظت اسعار الخضروات السوم السبت 14-12-2019 على استقرارها في سوق العبور احد اكبر اسواق الجملة في مصر، وتواصل الاسعار استقرارها في الاسواق المحلية مع بدليو الموسم الشتوى وانتشار المحاصيل الجددية في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الخضروات اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات

سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات

سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها

سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات.

سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات.

سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها.

سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها.

سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات.

سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات

سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات.

سجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو.

سعر اليوسفى عند 5 جنيها

سجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات

سجل سعر الرمان 5 جنيهات

سجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات

سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها

سجل سعر كيلو المانجو الفص 70 جنيها

سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها

سجل سعر كيلو الجوافة نحو 5 جنيهات.



