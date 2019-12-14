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رقم تاريخي لنجم ريال مدريد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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كاسيميرو
كاسيميرو
وكالات
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خطف البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا بالمشاركة ضد كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي حسمها فريقه 3-1، ضمن منافسات الجولة 6 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فوز ريال مدريد ضد كلوب بروج سيبقي في ذاكرة كاسيميرو، نظرًا لوصوله إلى المباراة رقم 50 له مع "الملكي" على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت: "كاسيميرو شارك مع ريال مدريد في 50 مباراة على صعيد البطولة ذات الآذنين، وشهد 34 انتصارًا، وسجل 5 أهداف، وتمكن من الفوز بالبطولة خلال 3 مرات.

وأضافت: "الدبابة البرازيلية شاركت في 69 مباراة رسمية على الصعيد الأوروبي، حيث خاض كاسيميرو 10 مباريات مع بورتو البرتغالي، بالإضافة إلى 59 مباراة مع ريال مدريد بواقع 50 في دوري الأبطال، و9 في مونديال الأندية، وكأس السوبر الأوروبية، إضافة إلى تسجيله 11 هدفًا".

وأنهت أنه حال استمرار هيمنة ريال مدريد على الصعيد الأوروبي، فلن يكون من الجنون وصول كاسيميرو إلى المشاركة رقم 100 مع البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

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