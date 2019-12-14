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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد واتفورد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


تابع لايف مباراة ليفربول وواتفورد مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق واتفورد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول أربعة أهداف في مرماه في الفترة الماضية.
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