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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NOW

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم السبت، بث مباشر ليفربولو يلتقى فريق ليفربول وواتفورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدورى الانجليزى لكرة القدم "البريمير ليج".

بث مباشر ليفربول مباراة ليفربول بث مباشر من المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غد السبت، وتذاع المباراة عبر قنوات بى ان سبورت المشفرة، والقنوات الناقلة المفتوحة للمباراة عبر القمر الصناعى الاوروبى، بالاضافة الى قناة 24.


مشاهدة مباراة محمد صلاح، يسعى ليفربول الى مواصلة الانتصارات التى بدأه هذا الموسم والتى جعلته يتصدر بطولة الدورى الانجليزى برصيد 46 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتى الذى يحتل المركز الثانى هذا الموسم، بينما ابتعد مانشستر سيتى هذا الموسم عن المنافسة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

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مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NOW
مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول NOW
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