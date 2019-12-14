اسعار اللحوم اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 في الاسواق المحلية.. الكندوز يصل لـ180 جنيها





اسعار اللحوم اليوم





شهدت اسعار اللحوم اليوم حالة من الاستقرارؤ في الاسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 4-12-2019 ، وذلك بعد توقعات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظا تصريحات وزارة الزراعة باحتماليةى رفعها خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربيين وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق وجاءت على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم السبت في السوق المحلى

سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات

سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه

سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها

سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه

سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه

سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.



