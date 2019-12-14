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اسعار اللحوم اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 في الاسواق المحلية.. الكندوز يصل لـ180 جنيها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم 

شهدت اسعار اللحوم اليوم حالة من الاستقرارؤ في الاسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 4-12-2019 ، وذلك بعد توقعات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظا تصريحات وزارة الزراعة باحتماليةى رفعها خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربيين وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق وجاءت على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم السبت في السوق المحلى 
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
 سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
 سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
 سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم


اسعار اللحوم فى مصر اليوم 

لكندوز

من 110 إلى 140 جنيه 

البتلو

من 140 إلى 180 جنيه

الضأن

 125 إلى 150 جنيه

اللحم الجاموسي

 130 إلى 160 جنيه

اللحم الجملي

 100 إلى 120 جنيه

 اللحم البرازيلي

 75 إلى 85 جنيه

 اللحم السوداني

 75 جنيه

اللحم الهندي

 75 جنيه

 الضأن المستورد

 60 إلى 80 جنيه

 سعر الكبدة المجمدة

 30 جنيه

 سعر الكبدة البلدي

 130 جنيه



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