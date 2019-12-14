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اسعار اللحوم اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 في الاسواق المحلية.. الكندوز يصل لـ180 جنيها
السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
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اسعار اللحوم اليوم
شهدت اسعار اللحوم اليوم حالة من الاستقرارؤ في الاسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 4-12-2019 ، وذلك بعد توقعات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظا تصريحات وزارة الزراعة باحتماليةى رفعها خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربيين وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق وجاءت على النحو التالي:
اسعار اللحوم اليوم السبت في السوق المحلى
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم فى مصر اليوم
لكندوز
من 110 إلى 140 جنيه
البتلو
من 140 إلى 180 جنيه
الضأن
125 إلى 150 جنيه
اللحم الجاموسي
130 إلى 160 جنيه
اللحم الجملي
100 إلى 120 جنيه
اللحم البرازيلي
75 إلى 85 جنيه
اللحم السوداني
|75 جنيه
اللحم الهندي
75 جنيه
الضأن المستورد
60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
30 جنيه
سعر الكبدة البلدي
130 جنيه
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