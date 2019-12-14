تحذيرات عاجلة.. الأرصاد الجوية تكشف كواليس جديدة في حالة الطقس غدا (اعرف التفاصيل)



وكشفت الأرصاد الجوية عن مناطق سقوط الأمطار، وهي "محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد"، مشيرة غلى أن الرياح ستنشط على البحرين، وتؤدي لحركة الملاحة البحرية هناك.



وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا ومؤقتا بدرجات الحرارة، متوقعة أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، على أن تعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية يوم الإثنين، وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار.



وحذرت الأرصاد الجوية السائقين، من القيادة السريعة، ناصحة بالقيادة بحذر علي الطرق السريعة نظرًا لانخفاض الرؤية الأفقية أثناء سقوط الأمطار، والرياح الرملية والأتربة، ومن جانبها، نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.



وناشدت الأرصاد كل الجهات المعنية اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على هذه الأرقام 24646721- 24834625



أعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الأحد الموافق 15/12/2019، وتتعرض البلاد لعاصفة رملية وأمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية ومدن القناة وستصل لحد السيول على بعض المناطق.