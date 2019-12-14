Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذيرات عاجلة.. الأرصاد الجوية تكشف كواليس جديدة في حالة الطقس غدا (اعرف التفاصيل)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
أية حمروشي
Advertisements
أعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا الأحد الموافق 15/12/2019، وتتعرض البلاد لعاصفة رملية وأمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية ومدن القناة وستصل لحد السيول على بعض المناطق.

وكشفت الأرصاد الجوية عن مناطق سقوط الأمطار، وهي "محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد"، مشيرة غلى أن الرياح ستنشط على البحرين، وتؤدي لحركة الملاحة البحرية هناك.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا ومؤقتا بدرجات الحرارة، متوقعة أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، على أن تعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية يوم الإثنين، وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين، من القيادة السريعة، ناصحة بالقيادة بحذر علي الطرق السريعة نظرًا لانخفاض الرؤية الأفقية أثناء سقوط الأمطار، والرياح الرملية والأتربة، ومن جانبها، نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وناشدت الأرصاد كل الجهات المعنية اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على هذه الأرقام 24646721- 24834625
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس تحذيرات الارصاد الجوية تحذيرات الارصاد الارصاد الجوية

أخبار تهمك

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 11 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ 33 دقيقة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. هل تتعرض مصر اليوم لعاصفة رملية شديدة الخطورة؟ "الأرصاد" تجيب

رغم تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم.. شمس"الفلانتين" تعكس التوقعات (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. بيان الأرصاد بشأن طقس الغد

"أمطار خفيفة وطقس لطيف".. الأرصاد تنفي تعرض البلاد لظواهر خطيرة هذا الأسبوع

عاجل| رياح مثيرة بالرمال غدا.. رسائل هامة من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس غدا معتدل على هذه المناطق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

07:18 ص

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status