Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإصابات تهدد الهلال ضد الترجي في مونديال الأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
الهلال السعودي
الهلال السعودي
الفجر الرياضي
Advertisements
تهدد الإصابات مشاركة نجمي الهلال السعودي الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جوفينكو في مباراته اليوم السبت، ضد الترجي التونسي، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، بحسب ما أفادت مصادر في النادي.

ويخوض الهلال بطل آسيا والترجي بطل أفريقيا في الموسمين الماضيين، مباراة مرتقبة في الدور الثاني (ربع النهائي) للبطولة.

وأفاد مدير المركز الإعلامي للهلال هشام الكثيري: "جوفينكو غاب عن التدريبات (الجمعة) بسبب نزلة معوية"، أما غوميز، فشارك في التدريبات بعد ابتعاده لأيام في أعقاب عملية جراحية طفيفة أجراها في إصبع يده.

وأظهرت صور نشرها الهلال لتدريبات الجمعة، مشاركة المهاجم الفرنسي، لكنه كان يضع رباطاً حول يده اليمنى وإبهامه.

وأضاف الكثيري: "غياب اللاعبين عن التدريبات ممكن أن يجعل جاهزيتهم دون 100%، وموضوع مشاركتهما في مباراة الغد بصفة أساسية بيد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو".

وأضاف: "من المتوقع أن يكونا في قائمة البدلاء ما لم يتم اختيارهما في القائمة الأساسية"، مشدداً على توافر لاعبين بدلاء "قادرين على تمثيل الهلال بأفضل صورة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية الهلال ضد الترجي الهلال السعودي الترجي التونسي

أخبار تهمك

برشلونة يقاتل لاستعادة نجمه السابق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 13 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

الآن

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الهلال يطلب من ديجينيك عرض للرحيل

تغييرات في تشكيل الهلال السعودي أمام اتحاد جدة

الهلال السعودي يصدم الإعلام

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف الهلال اليوم YALLA GOMEZ

«موقع يلا شووت» مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر Saudi ksa جول العرب ONLINE رابط ماتش الهلال بث الاسطورة KSA LIVE

بعد تصريحات مدربه.. الهلال يبدأ التحضير لسحق فلامنجو بكأس العالم للأندية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

07:40 ص

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status