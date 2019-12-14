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منظمات دولية كبرى تشارك في منتدى شباب العالم 2019

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
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المنتدى
المنتدى
محمد عزام
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يشارك في منتدى شباب العالم 2019 والذي انطلقت أولى فعالياته أمس، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمسرح المنتدى في نسخته الثانية، عدد من الشخصيات العربية والدولية.

وتضم قائمة الشخصيات الدولية رؤساء عدة منظمات دولية كبرى، وهم:

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والسفير ناصر كامل، السكرتير العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، وهولين زاو، السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وقو دون جو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ومن المقرر أيضًا حضور ديفيد بيسيلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ولي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وميجيل موراتيونس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير الخارجية الأسباني الأسبق (UNAOC)، ورافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، فمنتدى شباب العالم هو فرصة لك للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.
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