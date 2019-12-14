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اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-12-2019.. استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

 استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1412-2019 في السوق المحلى وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته اسعار بورصة الدواجن في مصر خلال الفترة القلية الماضية حيث وصلت الارتفاعات الى نحو 5 جنيهات في الكيلو ، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:

ارتفاع اسعار بورصة الدواجن في مصر 
 ارتفع سعر كيلو الفراخ بنحو 5 جنيهات لتسجل 23 جنيها تسليم المزرعة ومتوسط سعر البيع للمستهل 27 جنيها بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر 
 سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك .
سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.
سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات .
سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو .
سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى .
سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه .
سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه .
سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه .
سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه .
سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها .
سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه .
سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها .
سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه .
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه .


اسباب ارتفاع اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الحالية 
وأرجعت شعبة الدواجن السبب الرئيس إلى ارتفاع اسعار بورصة الدواجن اليوم إلى ارتفاع الطلب على السلعة في السوق بعد اعلان وزارة الزراعة ارتفاعها في السوق المحلى  لمواجهة خسائر المربين التى تكبدوها خلال الفترة التى شهت انتخفاض كبير في اسعار الدواجن.

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