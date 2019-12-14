اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14-12-2019.. استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم





استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1412-2019 في السوق المحلى وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته اسعار بورصة الدواجن في مصر خلال الفترة القلية الماضية حيث وصلت الارتفاعات الى نحو 5 جنيهات في الكيلو ، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





ارتفاع اسعار بورصة الدواجن في مصر

ارتفع سعر كيلو الفراخ بنحو 5 جنيهات لتسجل 23 جنيها تسليم المزرعة ومتوسط سعر البيع للمستهل 27 جنيها بينما وصلت اسعار الدواجن البلدى الى نحو 40 جنيها في السوق المحلى وننشر اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر بعد الارتفاعات الاخيرة وجاءت الاسعار على النحو التالي:



