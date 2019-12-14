Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد أحدث صورة للفنانة شمس البارودي وزوجها حسن يوسف وعدد من أفراد أسرتها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
Advertisements
شمس البارودي
شمس البارودي
Advertisements
انتشرت صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر فيها برفقة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

وظهرت شمس البارودي في صورة بجانب عدد من أفراد أسرتها، وهي ترتدي الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلبات منزلي.

وترددت شائعات خلال الآونة الأخيرة، أن شمس البارودي كانت تُفكر في العودة للفن مجددًا بعد خلعها النقاب واكتفاءها بالحجاب، وخاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.

ونفت مصادر مقربة من أسرة شمس البارودي، عودتها للفن والأضواء من جديد، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت "في عز شهرتها"، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.

وأوضحت المصادر، أن شمس البارودي تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافين أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.
شاهد أحدث صورة للفنانة شمس البارودي وزوجها حسن يوسف وعدد من أفراد أسرتها
شاهد أحدث صورة للفنانة شمس البارودي وزوجها حسن يوسف وعدد من أفراد أسرتها
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status