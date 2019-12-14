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تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية لتعزيز قدرات الردع النووي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
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تجربة صاروخية
تجربة صاروخية
وكالات
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أجرت كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، تجربة صاروخية جديدة وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.

 

وقالت السلطات بكوريا الشمالية، إن "التجربة ستعزز من قدرات الردع النووي"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وصرح مركز بحوث كوري شمالي، بأن بيونغ يانغ قد تعلن انتهاء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

وأكد المركز: "يبدو أن مؤتمر حزب العمال هو اجتماع طارئ مرتبط بموعد نهاية المفاوضات، والذي حدده الزعيم كيم جونغ أون بنهاية العام الجاري"، وأضاف: "لم يتم تحديد موعد نهائي ولكن قيل إن الاجتماع سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يشير لتوقع تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع تأمين سبب لاتخاذ "نهج جديد" في حال لم يحدث ذلك."

 

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب"، حثت كوريا الشمالية واشنطن على إظهار بعض المرونة قبل نهاية العام، محذرة، أنه في حال لم يحدث هذا، ستتخلى عن المفاوضات مع الولايات المتحدة وتتخذ "نهجا جديدا".

 

وصرح الباحث في المعهد الاستراتيجي للأمن القومي، تشوي يونغ هوان، قائلا: "لا نعرف ماذا سيفعل بيغين عندما يأتي، ولكن إذا جاءت تشوي لقرية بانمونغوم لمقابلته، قد تصبح هذه علامة إيجابية"، وأضاف: "من الممكن أن يرتبا لقاءً للعام القادم وتجاوز الموعد النهائي بدون استفزازات كبيرة."

 

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