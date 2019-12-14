اسعار العملات اليوم في مصر السبت 14 ديسمبر 2019.. الدولار يرتفع وحيدا

اسعار العملات اليوم في مصر





تشهد اسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار امام الجنيه المصري السبن 14-12-2019 ، وذلك استمرار لاستقرار العملات العربية والاجنبية اكمام الجنيه خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





اسعار العملات الاجنبية في مصر

أولا.. الدولار

ارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات امس بقيمة قرشا واحد في بعض البنوك وجاءت اسعاره على النحو التالي:





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.



