شاهد أحدث صورة للفنانة شمس البارودي وزوجها حسن يوسف وعدد من أفراد أسرتها

انتشرت صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تظهر فيها برفقة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.





وظهرت شمس البارودي في صورة بجانب عدد من أفراد أسرتها، وهي ترتدي الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلبات منزلي.





وترددت شائعات خلال الآونة الأخيرة، أن شمس البارودي كانت تُفكر في العودة للفن مجددًا بعد خلعها النقاب واكتفاءها بالحجاب، و خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.





ونفت مصادر مقربة من أسرة شمس البارودي ، عودتها للفن والأضواء من جديد، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت "في عز شهرتها"، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.



