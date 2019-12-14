Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. المعدن الاصفر يستقر عالميا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعالملات الصباحية لسوق الصاغة، وذلك استمرارًا لاستقرار سعر الذهب فى الصاغة خلال تعاملات أمس، ويعيش الذهب حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليومين الماضية بعد ارتفاعة بشكل طفيف خلال تعاملات الفترة الماضية تزامنا مع ارتفاع السعر العالمي للذهب وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:


اسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة 14-12-2019

سعر الذهب عيار 21  نحو 622  جنيه للجرام.
سعر الذهب  عيار 18  نحو 566 جنيه للجرام.
سعر الذهب  عيار 24  نحو 758 جنيه  للجرام.
سعر جنيه  الذهب بلغ نحو 5270 جنيه.

 اسعار الذهب على المستوى العالمي 
استقر الذهب خلال تعاملات امس الجمعة على المستوى العالمي حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصيني، واستقر السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

وعرض المفوضين الامريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمئة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

 اسعار المعادن النفيسة في الاسواق العالمية

وصعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار. وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا، وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس، وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.

 

 

 
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status