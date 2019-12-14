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سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. المعدن الاصفر يستقر عالميا
السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعالملات الصباحية لسوق الصاغة، وذلك استمرارًا لاستقرار سعر الذهب فى الصاغة خلال تعاملات أمس، ويعيش الذهب حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليومين الماضية بعد ارتفاعة بشكل طفيف خلال تعاملات الفترة الماضية تزامنا مع ارتفاع السعر العالمي للذهب وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة 14-12-2019
سعر الذهب عيار 21 نحو 622 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 18 نحو 566 جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 24 نحو 758 جنيه للجرام.
سعر جنيه الذهب بلغ نحو 5270 جنيه.
اسعار الذهب على المستوى العالمي
استقر الذهب خلال تعاملات امس الجمعة على المستوى العالمي حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصيني، واستقر السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية.
سعر الذهب اليوم في مصر
وعرض المفوضين الامريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمئة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
اسعار المعادن النفيسة في الاسواق العالمية
وصعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار. وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي خمسة بالمئة هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا، وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس، وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.
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