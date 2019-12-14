سعر الذهب اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. المعدن الاصفر يستقر عالميا

وعرض المفوضين الامريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50 بالمئة وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

اسعار المعادن النفيسة في الاسواق العالمية

وهبط البلاتين 0.7 % إلى 936.91 دولار للأوقية، لكنه بصدد أفضل أسبوع له منذ نهاية أغسطس،

وانخفضت الفضة 0.1 % إلى 16.92 دولار، لكن المعدن يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر.