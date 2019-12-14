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قرار سوداني بحل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية في البلاد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
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السودان - ارشيفية
السودان - ارشيفية
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ذكر موقع سوداني، صباح اليوم السبت، أن ياسر عبد الرحمن العطا، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدر قرارًا جديدًا بحل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية في البلاد.

وبحسب الموقع السوداني، شمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشاة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وكان القرار قد نص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وفي سياق آخر، أعلن أنتوني لينو ماكانا رئيس برلمان جنوب السودان، يوم الإثنين الماضي، استقالته بعد أن هدد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

واتهم نواب أنتوني لينو ماكانا، بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

وكما اتهم أنتوني لينو ماكانا أيضَا بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

وفي تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان، قال ماكانا: "السبب وراء تقديمي استقالي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".


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قرار سوداني حل النقابات السودان

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