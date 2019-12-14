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المبعوث الأمريكي يزور سول مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات كوريا الشمالية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت سيول وواشنطن، إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سيصل إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد قبل الموعد النهائي الذي حدده بيونج يانج لواشنطن لتخفيف نهجها في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة، وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الجمعة إن ستيفن بيجون سيصل إلى سيول لمدة ثلاثة أيام والتشاور مع نظيره لي دو هون ومسؤولين آخرين.

وصرحت الوزارة في بيان انه "سيتبادل الجانبان وجهات نظر مستفيضة بشأن الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية ويناقشان سبل تحقيق تقدم كبير في محادثات نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم."

وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان بيجون سيسافر ايضا الى طوكيو ويلتقي بنظيره الياباني.

تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة، حيث أجري بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وشنت حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما زاد المخاوف من أن البلدين قد يعودان إلى مسار تصادمي كانا عليه قبل بدء الدبلوماسية العام الماضي.

أدت رحلة بيجون إلى تكهنات بأنه قد يحاول إنقاذ المفاوضات عن طريق الوصول إلى كوريا الشمالية، أو عن طريق إرسال رسالة علنية.

تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية مطالبها قبل نهاية العام.

في يوم الخميس، قالت إن واشنطن "ليس لديها ما تقدمه" حتى لو أعيد فتح المحادثات، وحذرت الولايات المتحدة من أي استئناف "لسوء السلوك". وقال مصدر دبلوماسي في سول طالبا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "على أي حال، فإن بيجون سيحاول إعطاء انطباع بأنه لن يتم استغلاله من قبل الكوريين الشماليين، بينما يوضحون أنهم يريدون الاستمرار في الحديث".

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترامب ثلاث مرات منذ العام الماضي للتفاوض على إنهاء برامج بيونج يانج النووية والصاروخية، لكن كان هناك تقدم ضئيل، حيث انهارت المحادثات على مستوى العمل في ستوكهولم بقيادة بيجون في أكتوبر.

جاء المسؤولون الأمريكيون إلى ذلك الاجتماع سعيًا إلى "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، وقرار بتجارب الأسلحة كخطوة أولى، بينما اتهمهم مفاوض كوري شمالي بالتمسك بـ "وجهة نظرهم وموقفهم القديم".

و في وقت سابق، التقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا مع تنامي المخاوف على المستوى الدولي من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو الطويلة المدى للصواريخ، التي تم تعليقها منذ عام 2017، لأن محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن توقفت.

وقالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة مستعدة "لاتخاذ خطوات ملموسة في وقت واحد" للتوصل إلى اتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية لكنها أضافت أن مجلس الأمن يجب أن يكون مستعدًا للرد على أي استفزازات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية "تحدثت الولايات المتحدة عن" إجراء مماثل "في الاجتماع. ومع ذلك، كما أعلنا بالفعل، ليس لدينا ما نخسره أكثر، ونحن على استعداد لاتخاذ إجراء مضاد يتوافق مع أي شيء تختاره الولايات المتحدة. "

كما دافعت كوريا الشمالية عن حقها في تجارب الصواريخ والأسلحة، بينما وصفت الولايات المتحدة بأنها "تشبه اللصوص" في البيان.
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واشنطن و كوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووي الموعد النهائي لمحادثات كوريا الشمالية المبعوث الأمريكي يزور سول

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