«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونةbeIN SPORT

مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر، وسوف يدخل فريق ريال سوسيداد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال سوسيداد في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق ريال سوسيداد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.