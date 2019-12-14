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كيم كارداشيان تظهر ففي جلسة تصوير جديدة للترويج لماركة SKIMS

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، للترويج لماركة ملابس النوم الخاصة بها SKIMS.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، هذه اللقطات التي نشرتها كيم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنستقرام.

ذلك بعد أن نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة لها أثناء استذكارها استعدادا لامتحانات كلية القانون التي انتسبت لها مؤخرا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كيم، وامامها مجموعة أوراق الدراسة، وقالت الصحيفة أنها تستعد حاليا لدخول أحد امتحانات الفصل الدراسي الجاري بإحدى الكليات بولاية كاليفورنيا.
وكتبت كيم مع الصورة كلمتين هم "وقت الدراسة"، وعلقت ديلي ميل على أناقتها التي حرصت عليها حتى أثناء المذاكرة.

يأتي ذلك بعد آخر ظهور لها، حين شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في عرض أزياء خاص بالماركة العالمية "ديور"، تم تنظيمه بمدينة "ميامي" الأمريكية الساحلية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال مشاركتها بالحفل، كان برفقتها شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وظهر الثنائي بإطلالات جذابة لفتت لهن الأنظار.

وكان ظهور كروتني برداء أسود استعرضت من خلاله أنوثتها، في حين كانت إطلالة كيم أكثر احتشاما، تتناسب مع برودة الجو، إذ كان زي من الجلد الطبيعي.
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