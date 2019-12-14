اليوم.. أولى جلسات محاكمة كمسري واقعة "شهيد التذكرة"

تنظر محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في واقعة مصرع راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.



وكانت أسرة ضحية القطار محمد عيد، وأسرة المصاب احمد سمير، وكلا سامح عاشور، نقيب المحامين، للدفاع عن نجليهما، وتضم هيئة الدفاع التي يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهنى وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين.