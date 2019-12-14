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مجلة بيلبورد تكرم تايلور سويفت بحفل Women in Music

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نظمت مجلة الموسيقى الشهيرة بيلبورد حفلا كبير لتكريم عدد من رموز الغناء من النجمات بهوليوود تحت عنوان Women in Music.

وتضمن الحفل تكريم العديد من الفنانات على ما قدمنه من انجازات على مدار عام 2019 المنقضي، كما شهد الحفل تكريم المجلة للنجمة الكبيرة تايلور سويفت.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور تايلور للحفل، وقد منحتها مجلة بيلبورد نجمة العقد المنقضي، كأبرز مغنية بهوليوود على مدار السنوات العشر الماضية.

وسبق أن اختارت اللجنة المنظمة لجوائز الموسيقى الأمريكية، النجمة تايلور سويفت لمنحها جائزة مميزة، هي جائزة "فنان العقد"، والتي تمنح كل عشرة سنوات لفنان مميز تقديرا لما قدمه من أعمال مميزة على مدار عشر سنوات.

وحصلت تايلور على الجائزة من الحفل الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس في يوم 24 نوفمبر الماضي، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بمجال الموسيقى.

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن المجد كان ينتظر تايلور سويفت في هذا الحفل، حيث تخطت بتسلمها لهذه الجائزة، الرقم القياسي الذي يحمله مايكل جاكسون، وأصبحت أكثر فنانة يتم تكريمها من جوائز الموسيقى الأمريكية، فكانت هذه هي الجائزة رقم 24 لتايلور سويفت، بعد أن كانت متساوية مع مايكل جاكسون في عدد الجوائز 23 لكل منهما.

يذكر أن النجمة الأمريكية تايلور سويفت بدأت مسيرتها الفنية سنة ٢٠٠٤، وأصدرت ألبومها الأول باسمها " تايلور سويفت" عام ٢٠٠٦ وحقق نجاح كبير، حيث أنضم لقائمة مجلة "بيلبورد" لأفضل مبيعات، وترشحت عنه لأفضل فنانة جديدة في حفل جوائز الجرامي، وأصدرت البومها الثاني عام ٢٠٠٨ باسم "fearless" وحقق المرتبة الرابعة في " بيلبورد هوت ١٠٠"، وحصلت علي ٤ جوائز جرامي عن الألبوم، وأصدرت البومها الثالث " سبيك ناو" عام ٢٠١٠.
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