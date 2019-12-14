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سعر الدولار اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر بتعاملات الفترة الصباحية
السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر السبت 14-12-2019 خلال بدلاية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر وكانت اسعار الدولار شهدت حالة من الارتفاع الطفيف في ختام تعاملات أمس الجمعة بعد استقراره خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:
ارتفاع أسعار الدولار خلال تعاملاات أمس
علي صعيد أسعار الدولار البنوك اليوم السبت 14-12-2019 ، فقد بلغ في كلا من بنك مصر ايران للتنمية والبنك الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الأسلامي قيمة 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية، سجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبي وهي نفس الأسعار في بنك كريدي اجريكول وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، في حين سجل في بنك الأهلى ومصر والأهلى اليوناني قيمة 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولى بلغ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
وشهد سعر الدولار تراجع كبير مقابل الجنيه المصري خلال عام 2019 بنمسبة وصلت الى نحو 16%، بلغ ذروته في شهر اكتوبر من العام الجارى الذي وصلت نسبة التراجع فيه الى نحو 2.5%.
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