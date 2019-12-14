سعر الدولار اليوم في مصر السبت 14-12-2019.. العملة الأمريكية تستقر بتعاملات الفترة الصباحية

اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار تراجع كبير مقابل الجنيه المصري خلال عام 2019 بنمسبة وصلت الى نحو 16%، بلغ ذروته في شهر اكتوبر من العام الجارى الذي وصلت نسبة التراجع فيه الى نحو 2.5%.