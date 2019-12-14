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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع LIVE ماتش برشلونة HD

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد السبت 14/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستعد فريق برشلونة لخوض واحدة من أصعب المباريات المحلية على الإطلاق خارج أرضه، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال سوسيداد العنيد في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة للمباراة، علماً بأن فريق برشلونة يسعى لحصد النقاط الكاملة قبل مباراة الكلاسيكو الأربعاء المقبل مع غريمه فريق ريال مدريد.

آخر استعدادات برشلونة لمُباراة ريال سوسيداد السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد السبت 14/12/2019 في الدوري الإسباني لكرة القدم

تابع لايف مباراة برشلونة وريال سوسيداد مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق برشلونة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة خمسة أهداف في مرماه.
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