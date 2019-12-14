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التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والترجي بمونديال الأندية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
علي نبوي
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يخوض فريق الهلال السعودي اختبارًا صعبًا في الرابعة عصر اليوم السبت أمام نظيره الترجي التونسي في إطار مباريات كأس العالم للأندية، والمقامة في الدوحة.

وستكون مباراة اليوم الظهور الأول للزعيم السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، فيما يشارك الترجي التونسي للمرة الثالثة.

واستقر رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الترجي، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-


حراسة المرمي : عبدالله المعيوف


خط الدفاع : ياسر الشهراني -علي آل بليهي - جانغ - محمد البريك.


خط الوسط : عبدالله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - كاريلو.


خط الهجوم : عمر خربين.


كما استقر معين شعباني المدير الفني للترجي التونسي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : المعز بن شريفية

خط الدفاع : سامح الدربالي -- علي يعقوبي - عبد القادر بدراني - إليس شيتي

خط الوسط : كواوي بونسو -فوساني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث

خط الهجوم : أنيس البدري - إبراهيم أوتارا - حمدو الهوني.
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الكلمات المفتاحية

مونديال الاندية ليفربول كاس العالم للاندية الهلال السعودي

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