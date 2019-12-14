Advertisements
Advertisements
Advertisements

زعيمة هونج كونج تتجه إلى بكين مع تزايد الضغوط في الداخل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
غادرت رئيسة هونج كونج كاري لام متوجهة إلى بكين، اليوم السبت، في أول زيارة لها إلى العاصمة الصينية منذ أن تعرضت حكومتها لهزيمة ساحقة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، مما أثار تكهنات حول التغييرات في فريق قيادتها، وفقا لرويترز.

من المقرر أن تناقش لام الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة التي تحكمها الصين مع المسؤولين في بكين خلال زيارة تستغرق أربعة أيام. قالت وسائل الاعلام المحلية انها ستلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين.

تعرضت هونغ كونغ للاضطرابات اليومية والاحتجاجات العنيفة في الأشهر الستة الماضية، حيث توسعت المظاهرات المناهضة لمشروع قانون تسليم المجرمين، الذي تم سحبه الآن، إلى مطالب بمزيد من الحرية الديمقراطية.

تظاهر مئات الآلاف من الناس يوم الأحد الماضي احتجاجًا على ما ينظر اليه انه تقويض من جانب بكين للحريات المكفولة عندما أعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997. كما أن العديد من المتظاهرين الشباب غاضبون من حكومة لام، متهمين إياها بالفشل في معالجة عدم المساواة الاجتماعية، في في واحدة من أغلى مدن العالم.

قالت لام هذا الأسبوع إن التعديل الوزاري لم يكن "مهمة فورية" وأنها ستركز جهودها على استعادة القانون والنظام إلى هونج كونج. لا تزال هناك شكوك حول مدة استعداد بكين لدعمها. خاصة بعد فوز المرشحون المؤيدون للديمقراطية بحوالي 90٪ من المقاعد في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

أدانت الصين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي، وتنفي تدخلها في شؤون هونغ كونغ. في مقال افتتاحي هذا الأسبوع، دعت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية حكومة هونغ كونغ إلى دعم حكم القانون.
وقالت الحكومة إن الشرطة اعتقلت بشكل منفصل خمسة مراهقين فيما يتعلق بمقتل رجل في السبعين من العمر الشهر الماضي ولقيامهم بأعمال شغب.

وقالت الحكومة في بيان ان الرجل تعرض للاعتداء من قبل شخص بطوبة وتوفي في المستشفى في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، قالت شرطة هونج كونج إنها أبطلت مفعول قنبلتين كبيرتين مصنوعتين من المسامير، وصممتا "لقتل وتشويه الناس" في احدث عملية مصادرة للأسلحة خلال ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة.

قالت الشرطة، إن القنابل التي عثر عليها مساء الاثنين داخل مدرسة في جزيرة هونغ كونغ كانت "كاملة وتعمل بكامل طاقتها وجاهزة للاستخدام". ولم يكن منشأ القنابل واضحًا.

وأوضحت الشرطة إنه يتم التحكم بها عن طريق موجات الراديو، ليتم تشغيلها بالهواتف المحمولة. كانت تحتوي على 10 كيلوغرامات (22 رطلًا) من المتفجرات العالية والشظايا التي يمكن أن تلحق الأذى. يمكن أن يتم الشعور بهذا الانفجار اذا وقع على بعد 100 متر (ياردة) أو أكثر.

وقال أليك ماكويرتر، وهو ضابط بارز في فرقة المتفجرات التابعة للشرطة، إنه لو انفجرت القنابل، فقد "تقتل او تصيب أعداد كبيرة من الناس".

في يوليو، أعلنت الشرطة عن ضبط حوالي 2 كيلوغرام من TATP، وهي مادة متفجرة، يتم استخدامها في هجمات المسلحين في جميع أنحاء العالم. شملت المضبوطات الأخيرة الأخرى في هونغ كونغ كميات أقل بكثير، 1 غرام فقط، من TATP.

وقد استبعدت زعيمة هونج كونج، يوم الثلاثاء، مرة أخرى تقديم المزيد من التنازلات للمتظاهرين الذين ساروا في مسيرات سلمية بمئات الآلاف في نهاية الأسبوع الماضي.

و اوضحت "بالنسبة للمطالب الأخرى، يتعين علينا فعلًا الالتزام ببعض المبادئ المهمة. إذا كان هناك مطلب معين يتطلب منا أن ننحرف عن القانون، وليس دعم سيادة القانون في هونغ كونغ، أو القيام بأشياء تتجاوز الواقع، لن أوافق على قبول هذه المطالب ".

أحد مطالب حركة الاحتجاج هو العفو عن أكثر من 6000 شخص معتقل، وقالت لام إن ذلك لم يكن ممكنًا من الناحية القانونية.

كانت مسيرة الاحتجاج يوم الأحد في جزيرة هونغ كونغ واحدة من أكبر المسيرات منذ بدء المظاهرات الجماهيرية ضد مشروع القانون الذي تم سحبه الآن، والذي كان سيسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين.

قدر المنظمون مشاركة ما يقرب من 800000 شخص في التجمع. هتف المتظاهرون "خمسة مطالب"، ورفعوا خمسة أصابع.

وقالت لام إن المسيرة "تعكس الحريات التي يتمتع بها أهالي هونج كونج" وأظهرت أن "كل هذه الاتهامات من مختلف الجهات بأننا نقضي على حريات الناس لا أساس لها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زعيمة هونج كونج تتجه الي بكين الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

أخبار تهمك

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

إرتفاع سقف مطالب الاحتجاجات في هونج كونج

شرطة هونج كونج تضبط متفجرات قبل احتجاجات الأحد

هونج كونج تستعد لمزيد من الاحتجاجات بعد ليلة من الاشتباكات

ما بعد إحتجاجات هونج كونج؟

هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

زعيمة هونج كونج تعتذر عن حادث المسجد بعد يوم من العنف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 ص

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status