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"يد" الداخلية يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على مصر للبترول في الدوري الممتاز

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:25 ص
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الفريق
الفريق
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استأنف الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية، نغمة الانتصارات بفوزه مساء أمس على فريق مصر للبترول، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأخير بصالة مدينة نصر، والذي انتهى بنتيجة 34-25، ضمن مباريات الدور الثاني من الدور التمهيدي ببطولة الدوري الممتاز.

فوز الداخلية، يأتي بعد الهزيمة الوحيدة التي تلقاها من فريق الشمس الذي اعتلى صدارة الدوري بفارق الأهداف، حيث خسر في مباراة الدور الأول من فريق الداخلية.

اللقاء شهد سيطرة كاملة لفريق الداخلية على مجريات اللقاء، من بدايته وحتى إطلاق صافرة النهاية وسط تغييرات كثيرة لمنح الفرصة لكل اللاعبين وتجهيز لاعبين جدد منضمين إلى صفوف الفريق.

الفريق فاز في جميع مبارياته بالدور الأول، محتلا صدارة المجموعة الأولى "القاهرة"، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24-20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28-20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30-24، ثم الشمس بنتيجة 33-31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27-26 ثم بنها 30-23، ثم التصنيع في المباراة الأخيرة، بنتيجة 12-24.

كما فاز في المبارة الأولى بالدور الثاني، على فريق اتحاد الشرطة، 29-22، وعلى مدينة نصر 34-31، ثم  الفوز على النصر القاهري 26-21، ثم الخسارة من فريق الشمس، ثم الفوز اليوم على مصر للبترول 34-25.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

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الكلمات المفتاحية

يد الداخلية كرة اليد بطولة الدوري الممتاز الدوري الممتاز

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