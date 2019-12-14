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محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام واتفورد
السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
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علي نبوي
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استقر الألماني يورجن كلوب المدير للفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام واتفورد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الانفراد في صدارة الدوري، والاستمرار في سلسلة النتائج المميزة هذا الموسم والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - نابي كيتا
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الانفراد في صدارة الدوري، والاستمرار في سلسلة النتائج المميزة هذا الموسم والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - نابي كيتا
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
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