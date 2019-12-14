مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يستقطب ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة أنظار العالم العربي بأكمله، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع شقيقه فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي السبت 14/12/2019 في كأس العالم للأندية، حيث يستقطب ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة أنظار العالم العربي بأكمله، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع شقيقه فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.