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برشلونة يتلقي ضربة موجعة من نيمار

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
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نيمار
نيمار
علي ماهر حلمي
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تلقي نادي برشلونة الاسباني ضربة موجعة من اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث عاد المهاجم البرازيلي لمقاضاة ناديه السابق برشلونة الاسباني الذي يطالبه بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.


وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي يتهم إدارة نادي برشلونة الاسباني بسوء النية لعدم دفعه جزء من راتبه وبالقيام بأعمال انتقامية بسبب رحيله الي صفوف النادي الفرنسي.


وعلق والد اللاعب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار سيلفا سانتوس لبرنامج اللارجيرو في شبكة كادينا سير المحلية بالبرازيل علي الموضوع قائلا "هذا أمر قديم يخص فسخ التعاقد عندما رحل نيمار الي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني سيصلان لاتفاق آجلاً أم عاجلاً بالتأكيد حول هذا الشأن وهذه القضية".


يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني في صفقة كلفت النادي الفرنسي مبلغ قدره 300 مليون يورو.
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