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مورينيو يرفض رحيل لاعب توتنهام الي ريال مدريد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:34 ص
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توتنهام
توتنهام
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رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رحيل اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعمل بكل قوته للوقوف في وجه فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في سعيه للتوقيع مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن بعد ان ارتبط ريال مدريد بالتوقيع مع كريستيان إريكسن في الصيف الماضي وأراد توتنهام هوتسبير الحصول على مبلغ كبير يتخطى 70 مليون يورو للتخلي عن لاعبه وفي نفس الوقت كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتجاهله من أجل ضم اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.


وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"في ظل صعوبة التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد فإن ريال مدريد أمام خيارين الأول كريستيان أريكسن المطلوب من أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، والهولندي فان دي بيك من أياكس أمستردام الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مؤخراً".


واختتم الصحيفة تقريرها:" أن جوزيه مورينيو يحاول إقناع إيركسن بتجديد عقده مع نادي توتنهام هوتسبير الذي ينتهي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة صيف 2020".
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مورينيو مبارايات الدوري الانجليزي توتنهام الدوري الانجليزي

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