أسيل عمران بإطلالة رقيقة على "إنستجرام"





واعتمدت على تسريحة رقيقة تظهر جمال ولون شعرها الأسود، ومكياج بسيط يظهر رقة ملامحها وإكسسوارات بسيطة، حلق وأسورة.



واكتفت أسيل عمران، بالتعليق على الصورة بايموشن "قلب".



وتفاعل معها الجمهور في إعجاب شديد قائلين: "ياخالقي توفيق وسعادة ورزقاً لأسيل عمران"، "يالله عسل ونعومة ورقة"، "جمال ما بعده جمال".



يذكر أن "أسيل" مغنية سعودية قامت بالغناء في السعودية والعديد من البلدان وغنت في روتانا، وظهرت في كليب أغنية تامر حسني "ناسيني لية " وهي خطيبة الفنان المصري أحمد حاتم الذي شارك في العديد من الأعمال الدراما والتلفزيون.





نشرت الفنانة أسيل عمران، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت خلال الصورة وهي ترتدي فستانًا أسودًا قصير سواريه وحذاء أسود وشراب كلون أسود، وتجلس على أريكة، في وضع يظهر رقتها وجمال أنوثتها.