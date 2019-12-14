ريا أبي راشد تتألق بـ"الترتر" على "إنستجرام" (صورة)

شرت الفنانة ربا أبي راشد، صورة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أسود مطرز من الترتر الملون، واعتمدت على مكياج بسيط وتسريحة شعر بسيطة، ليظهر جمال ملامحها، وكانت تنظر في عمق، نظرة تعكس ذكاء ونبوغ شخصيتها الفريدة والناجحة.



وعلقت على الصورة، قائلة: "الحياة قصيرة ارتدوا الترتر والملابس الملونة والكثير من الألوان"



وتفاعل جمهور ريا مع الصورة معبرين عن إعجابهم بها، حيث علق البعض: "إنتي مثال للمرأة العربية"، "ملكة ماشاء الله ربنا يحفظك أينما كنتي"، "المفضل لدي"، "جميلة".



يشار إلى أن" ريا"حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.



وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج" سكوب وز ريا " والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.



يذكر أن ريا أبي راشد حضرت مؤخرًا احتفالية الجامعة الأمريكية بمصر.



